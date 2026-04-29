"Roma è il posto più bello in cui ho lavorato". E se a dirlo è Josè Mourinho, che in carriera ha allenato Inter, Chelsea e Real Madrid, fa ancora più rumore. In un'intervista a "Il Giornale", lo Special One, che nella capitale ha portato l’unico trofeo dell’era americana, spiega il motivo: "Perché a Roma è così difficile vincere? Non so, per me è il posto più bello della mia carriera. Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno a una squadra di calcio, l'Olimpico sempre pieno, quello che la gente sente per i giocatori". E a chi pensa che la colpa sia di una piazza pressante e di un tifo molto caldo Mourinho risponde così: "Il livello di esigenza è alto? Non è un dramma perché quando abbiamo vinto la Conference la festa è stata pazzesca: nemmeno nei trionfi che ho avuto in Champions ho visto delle scene così".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mou: "La mia Roma è finita. Italia, prendi Allegri, conta il risultato. Allenavo Chivu e non pensavo..."

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Allegri pragmatico: “Il risultato cambia le opinioni. Nel calcio è ciò che conta”Il Milan è stato molto criticato in questo periodo della stagione specialmente per quanto riguarda il gioco espresso dai rossoneri.

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