La freccia, un po’ meno affilata, è stata scagliata anche domenica pomeriggio. Destinatario sconosciuto. A Chivu è stato chiesto come sia gestire partite simili, quando ormai lo scudetto è virtualmente chiuso e bisogna solamente restare concentrati: “Ho esperienza in queste situazioni – ha detto -, a volte le pressioni arrivano dall’esterno”. Domande sparse: con chi ce l’aveva l’allenatore nerazzurro? Come mai ogni tanto lancia frecciate di questo tipo? Premessa: Chivu ha capito in fretta l’arte della comunicazione. Del resto, tra i suoi maestri, c’è stato José Mourinho, uno che spesso nel dopo partita sceglieva un bersaglio per spostare l’attenzione da ciò che era accaduto in campo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il "fesso", le "pressioni esterne" e la Champions. Chivu alla Mou, quante frecciate: ma con chi ce l'ha?

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