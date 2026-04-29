Motta svela | Lotito mi ha detto ‘Sono felice non per le tue prodezze ma per la persona che sei’ Vedere i complimenti di Zoff e Buffon è un orgoglio

Edoardo Motta, portiere della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato del suo rapporto con il presidente della società, riferendo che questi gli avrebbe detto di essere felice non per le sue prestazioni, ma per la persona che è. Motta ha anche menzionato i complimenti ricevuti da ex calciatori come Zoff e Buffon, definendoli un motivo di orgoglio. Nell’intervista ha toccato anche il suo passato alla Juventus.

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