La fabbrica dei numeri uno | dall’eredità di Zoff e Buffon alla notte magica di Motta l’Italia resta regina tra i pali

L’Italia continua a distinguersi nella produzione di portieri di alto livello, passando dai campioni storici come Zoff e Buffon alle prestazioni di oggi. La tradizione italiana tra i pali si mantiene forte con talenti emergenti e partite memorabili, come quella in cui un portiere ha contribuito a una notte speciale per la nazionale. La dedizione e le scelte tecniche hanno mantenuto vivo il patrimonio di eccellenza nel ruolo.

Muharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Calciomercato Roma, Gasperini indica la strada per l’estate: primi passi per il nuovo terzino destro! Brandt Atletico Madrid, può essere lui l’erede di Griezmann? I Colchoneros fanno sul serio per il colpo a zero: la mossa Alisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere. Sul tavolo la proposta bianconera Ranieri rompe il silenzio: «Roma? Tutti uniti per un unico obiettivo!». Poi dà un consiglio al calcio italiano Presidenza FIGC, Malagò si gioca la carta Maldini! Vertice con AssoCalciatori e AssoAllenatori Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 34ª giornata.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - La fabbrica dei numeri uno: dall’eredità di Zoff e Buffon alla notte magica di Motta, l’Italia resta regina tra i pali Notizie correlate Javier Zanetti a Bormio per il Super G: “Qui atmosfera magica”. E svela la sua passione segreta, i pizzoccheri: “Sono i numeri uno”Bormio (Sondrio), 11 febbraio 2026 – Il vicepresidente dell’Inter nonché leggendario capitano nerazzurro Javier Zanetti oggi a Bormio per assistere... Vipiteno, tra natura e cultura: alla scoperta di uno dei Borghi più belli d’ItaliaTra le proposte più distintive della stagione spiccano i sentieri tematici nei dintorni della città: percorsi brevi ma ricchi di contenuti, pensati...