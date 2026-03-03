Quagliarella | Conceicao ha segnato un gol incredibile alla Roma Buffon mi ha fatto i complimenti

L’ex attaccante della Juventus ha commentato la rete di Conceição contro la Roma, definendola un gol incredibile dal punto di vista tecnico. Ha anche riferito che Buffon gli ha rivolto dei complimenti, senza aggiungere dettagli sulle circostanze o sui motivi di tali parole. La discussione si concentra sulla qualità del tiro e sulla reazione del portiere, senza approfondimenti su altri aspetti.

Lui, ex attaccante della Juventus, valuta con rigore tecnico la rete di Conceição contro la Roma, offrendo una lettura che mette in evidenza precisione, tempismo e potenziale di crescita dell’esterno portoghese. La realizzazione viene descritta come una conclusione di difficoltà estremamente elevata: «una conclusione con un coefficiente di difficoltà elevatissimo». In simili circostanze la probabilità di centrare l’angolo è bassa, ma Conceição ha centrato la porta e spedito il pallone nel sette, dimostrando controllo, scelta di tempo e impatto decisivo. Tanto di cappello per la qualità mostrata in un momento di grande intensità. Sebbene segnali momenti di grande efficacia, il giocatore dovrebbe incidere di più negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

"Il gol di Conceiçao è di quelli che vale da solo il prezzo del biglietto, davvero bello".

