Motori a idrogeno svolta nei cieli? Test riuscito per easyJet e Rolls-Royce

Rolls-Royce e easyJet hanno annunciato di aver portato a termine con successo una fase importante di test sui motori a idrogeno. Le due aziende hanno verificato la funzionalità di questa tecnologia come possibile opzione per la decarbonizzazione dell’aviazione. L’esperimento rappresenta un passo avanti in questa direzione, segnando un risultato positivo nel percorso di ricerca e sviluppo di motori alimentati con idrogeno.

Rolls-Royce ed easyJet sembrerebbero aver segnato un passo avanti nella corsa alla decarbonizzazione dell’aviazione: le due aziende hanno annunciato il completamento con successo di una fase cruciale di test sull’utilizzo dell’idrogeno come carburante per i motori. Al centro dell’esperimento c’è un motore aeronautico Pearl 15 modificato, testato presso il NASA Stennis Space Center. Durante le prove, il propulsore ha raggiunto la massima potenza di decollo operando al 100% con idrogeno, dimostrando la fattibilità tecnica di questa soluzione anche in condizioni estreme. Si tratta del risultato di un programma di ricerca durato quattro anni, sviluppato con il contributo di partner internazionali, con l’obiettivo di esplorare concretamente il potenziale dell’idrogeno come alternativa ai combustibili fossili nel trasporto aereo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Motori a idrogeno, svolta nei cieli? Test riuscito per easyJet e Rolls-Royce Notizie correlate Svolta nei voli sostenibili: easyJet e Rolls-Royce testano il primo motore aeronautico al 100% a idrogenoPer la prima volta nel settore dell’aviazione, un motore a reazione ha funzionato con successo utilizzando esclusivamente idrogeno. Rolls-Royce, 120 anni di extralussoFrederick Henry Royce era il più giovane dei cinque figli di un agricoltore della contea inglese del Northamptonshire, dov’era nato nel 1863. Contenuti utili per approfondire Il primo motore aeronautico alimentato a idrogeno è pronto al decolloÈ firmato EasyJet e Rolls-Royce il primo test completato con successo di un motore aeronautico alimentato al 100% a idrogeno. Si tratta di un importante passo verso un futuro in cui i viaggi aerei sos ... wired.it Motore per aereo a idrogeno testato da easyjet e Rolls RoyceeasyJet e Rolls-Royce hanno annunciato oggi il completamento con successo di un'importante fase di test sull'utilizzo dell'idrogeno come carburante per l'aviazione, compiendo un passo significativo ve ... ansa.it