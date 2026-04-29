MotoGP 26 | il passo dell' italiana Milestone verso il grande pubblico ora tocca alle moto

Il nuovo capitolo della serie motoristica si concentra sui piloti, offrendo un'esperienza di gioco più coinvolgente e accessibile. Dopo aver conquistato un pubblico di appassionati, il titolo si apre a un pubblico più ampio, con un focus maggiore sulle moto e le corse. La sviluppatrice italiana ha lavorato per rendere il gameplay più fluido e immediato, puntando a migliorare l'interazione tra giocatore e vetture.

Dal 2013, con due scorribande registrate già nel biennio ‘07-’08, l’italiana Milestone è la detentrice esclusiva dei diritti di sviluppo e pubblicazione dei videogiochi della MotoGP. Un onere e un onore che, negli anni, ha permesso alla realtà meneghina di accrescere il proprio status internazionale, e nel frattempo sfornare altri titoli generalmente apprezzati (come Ride e il recente ritorno di Screamer). Quest’anno, è la volta di MotoGP 26, con una novità particolarmente significativa. Uscire ogni anno con un nuovo videogioco della stessa serie è una lama a doppio taglio. Da un lato, consente di levigare ogni volta di quel tanto in più una formula già affermata.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP 26: il passo dell'italiana Milestone verso il grande pubblico, ora tocca alle moto Notizie correlate Leggi anche: Grande successo per “L’Eterna Domanda”. Il docufilm conquista il pubblico e tocca le corde dell’anima Leggi anche: Ofanto, Fallucchi (FDI): “Un passo concreto verso la rinascita. Ora avanti con il Parco dell’Ofanto” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Progressi confermati: passo avanti per Ducati; Recensione MotoGP 26, in staccata; MotoGP 26 - La Recensione; MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2026: orari warm-up e gara, streaming, programma Sky e TV8. MotoGP 26: il nuovo capitolo del simulatore ancora più ricco. Carriera immersiva, guida più accessibile e un Meda in grande formaMotoGP 26 cresce ancora: una carriera più immersiva, un modello di guida più accessibile e tante modalità extra che ampliano l’esperienza. Il commento di Guido Meda aggiunge atmosfera da diretta TV, m ... moto.it MotoGP 26 Recensione: stessa traiettoria, guida più pulitaMotoGP 26 aggiunge, ma non rivoluziona: una gara di strategia per il team di Milestone alle prese con l'aggiornamento del Motomondiale ... vgmag.it La recensione di MotoGP 26, il classico appuntamento annuale di Mileston con le due ruote - facebook.com facebook Marc Marquez: "Abbiamo fatto un passo avanti, la nuova aerodinamica sembra aiutarmi" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #TestJerez #Marquez x.com