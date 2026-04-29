MotoGP 26 | il passo dell' italiana Milestone verso il grande pubblico ora tocca alle moto

Da gazzetta.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo capitolo della serie motoristica si concentra sui piloti, offrendo un'esperienza di gioco più coinvolgente e accessibile. Dopo aver conquistato un pubblico di appassionati, il titolo si apre a un pubblico più ampio, con un focus maggiore sulle moto e le corse. La sviluppatrice italiana ha lavorato per rendere il gameplay più fluido e immediato, puntando a migliorare l'interazione tra giocatore e vetture.

Dal 2013, con due scorribande registrate già nel biennio ‘07-’08, l’italiana Milestone è la detentrice esclusiva dei diritti di sviluppo e pubblicazione dei videogiochi della MotoGP. Un onere e un onore che, negli anni, ha permesso alla realtà meneghina di accrescere il proprio status internazionale, e nel frattempo sfornare altri titoli generalmente apprezzati (come Ride e il recente ritorno di Screamer). Quest’anno, è la volta di MotoGP 26, con una novità particolarmente significativa. Uscire ogni anno con un nuovo videogioco della stessa serie è una lama a doppio taglio. Da un lato, consente di levigare ogni volta di quel tanto in più una formula già affermata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - MotoGP 26: il passo dell'italiana Milestone verso il grande pubblico, ora tocca alle moto

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