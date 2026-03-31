Ofanto Fallucchi FDI | Un passo concreto verso la rinascita Ora avanti con il Parco dell’Ofanto

Un finanziamento è stato assegnato a quattro Comuni della BAT per la riqualificazione del sistema fluviale dell’Ofanto, con Canosa di Puglia come Comune capofila. Un rappresentante di un partito politico ha espresso soddisfazione per questa assegnazione, definendola un passo concreto verso la rinascita dell’area. La proposta del Parco dell’Ofanto è stata al centro delle dichiarazioni, evidenziando l'intenzione di proseguire con il progetto.

“Esprimo vivo apprezzamento per i quattro Comuni della BAT che hanno ottenuto il finanziamento per la riqualificazione del sistema fluviale dell’Ofanto, con Canosa di Puglia capofila del progetto. Si tratta di un risultato importante, che dimostra come la capacità di fare rete tra istituzioni si traduca in interventi concreti per la tutela ambientale e la sicurezza del territorio. Risorse fondamentali che segnano un cambio di passo dopo anni in cui il fiume è stato troppo spesso trascurato. Gli interventi rappresentano un primo tassello di un percorso più ampio: la piena valorizzazione dell’Ofanto come infrastruttura naturale, ambientale ed economica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ofanto, Fallucchi (FDI): “Un passo concreto verso la rinascita. Ora avanti con il Parco dell’Ofanto” Articoli correlati Leggi anche: Palo della pubblica illuminazione crolla in viale Ofanto Poco spettacolare, molto concreto. L'Arezzo allunga il passo verso la serie BSecondo successivo consecutivo, anche questo con il minimo scarto, per gli amaranto.