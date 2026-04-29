A maggio si moltiplicano le mostre e le fiere dedicate a piante e fiori, accompagnando la piena fioritura dei giardini. Durante questo mese si svolgono numerosi eventi che attirano appassionati e professionisti del settore, offrendo occasioni di acquisto e confronto. Questi appuntamenti rappresentano un momento di crescita per il florovivaismo e una vetrina per molte varietà di piante.

Maggio è il mese in cui i giardini danno il meglio di sé, e con loro arrivano anche le grandi mostre-mercato dedicate al florovivaismo. È un periodo speciale: si possono scoprire varietà rare, parlare con vivaisti, partecipare a laboratori e magari portare a casa qualcosa di insolito per il proprio balcone. Da nord a sud ci sono parecchi appuntamenti da segnare in agenda. Ne abbiamo scelti sei, davvero imperdibili. Verona Flower Show. Si parte da Verona, dove sabato 2 e domenica 3 maggio torna il Verona Flower Show all’interno del Giardino Giusti, una delle cornici più belle in cui possa essere allestita una mostra-mercato. Troviamo piante rare, varietà inconsuete, espositori arrivati da diverse regioni italiane.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mostre e fiere di piante e fiori: il calendario di maggio

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