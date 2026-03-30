Ad aprile si moltiplicano gli eventi dedicati a piante e fiori, con numerose mostre e fiere organizzate in diverse località. Queste manifestazioni attirano appassionati e professionisti del settore, offrendo esposizioni di specie botaniche, stand di prodotti e occasioni di confronto tra operatori. La primavera si conferma così come il periodo più ricco di appuntamenti dedicati alla natura in fiore.

La primavera segna il rifiorire dei giardini, con la natura che si risveglia dopo i mesi freddi e ci omaggia con pittoresche scenografie. I colori sono grandi protagonisti di questo periodo, ma lo sono soprattutto di mostre e fiere dedicate a piante, fiori e altri tesori verdi. In Italia e nel mondo, aprile è il mese da tenere d’occhio per le esposizioni florovivaistiche più belle. Se vogliamo annusare, osservare e fotografare le specie botaniche più originali o variopinte, ecco quali luoghi e date vanno segnati in agenda. Mostre e fiere botaniche 2026: le più belle da seguire ad aprile. Tra marzo e maggio vale la pena dare un’occhiata agli eventi dal mondo florovivaistico più rinomati in Italia e estero. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mostre e fiere di piante e fiori: il calendario di aprile

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