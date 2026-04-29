Mostra sull' acqua a Lierna

Sabato 2 maggio alle 14.30 si terrà un evento a Lierna, nella frazione di Sornico, lungo il Sentiero del Viandante. La mostra riguarda il tema dell'acqua e si svolge in un contesto naturale e storico. L’iniziativa si svolge in un’area conosciuta per il suo paesaggio e la sua storia legata a questa via di collegamento tra i territori.

Appuntamento sabato 2 maggio alle ore 14.30 a Lierna, nella suggestiva frazione di Sornico, sullo storico Sentiero del Viandante. Nell'antica cantina in pietra della casa vacanza "La Corte della Carla" sarà inaugurata la mostra fotografica tematica "L'acqua, un bene prezioso patrimonio.🔗 Leggi su Leccotoday.it These Villages on Lake Como Look Like a Dream! Notizie correlate Giornata internazionale dell’acqua: il terrorismo informativo sull’Ai e l’acqua che sprechiamo davveroOttimizzare l'uso dell'AI può recuperare più risorsa di quella che essa stessa consuma, contrastando lo spreco idrico globale La prima metà è ormai... 28 artisti trasformano l’acqua in memoria: la mostraLa mostra Mare Interno approda al Galata Museo del Mare dal 14 marzo fino al 25 marzo 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Lierna inaugura la mostra fotografica sull'acqua: dettagli; I Custodi dell’Acqua, al Blue District un viaggio immersivo tra memoria, innovazione e responsabilità; Quello che resta: una mostra di Dayanita Singh all’Archivio di Stato di Venezia; Lierna. Mostra foto L’acqua, un bene prezioso patrimonio dell’umanità. I custodi dell’AcquaProgettata da EduIren, settore educational del Gruppo Iren, in collaborazione con Genova Blue District e Fondazione Amga per promuovere educazione e ... artribune.com Nuova mostra a Cagliari sull'acqua, 29 artisti al SearchUna nuova mostra a Cagliari celebra l'acqua in tutte le sue forme: fonte di vita, simbolo di bellezza e mistero. Ma anche elemento fragile e minacciato. Dal 22 novembre e sino al 4 gennaio 2026, il ... ansa.it A Bologna la mostra sulla tubercolosi, 'Le signore delle camelie'. Da oggi al 16 maggio, oltre 50 scatti di Iabella Franceschini sulla malattia in Senegal #ANSA - facebook.com facebook Mossa, apre la mostra sull’inquinamento marino: sul tema ecco il festival Ambienti. #Ilgoriziano #mossa x.com