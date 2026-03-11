Dal 14 marzo al 25 marzo 2026, il Galata Museo del Mare ospita la mostra Mare Interno, che vede esposte le opere di 28 artisti contemporanei. Le creazioni in esposizione interpretano l’acqua come simbolo della condizione umana, offrendo un’immagine articolata e variegata di questa tematica attraverso diversi mezzi e stili. La rassegna si svolge nelle sale del museo, rivolgendosi a visitatori di ogni età.

La mostra Mare Interno approda al Galata Museo del Mare dal 14 marzo fino al 25 marzo 2026. Ventotto artisti contemporanei espongono opere che trasformano l’acqua in metafora della condizione umana. L’iniziativa, curata da Gina Affinito, si svolge nella Saletta dell’Arte di Genova e invita a vedere il mare come archivio di memorie piuttosto che semplice paesaggio. L’inaugurazione è fissata per sabato 14 marzo alle ore 18 con ingresso durante la serata. Il concetto fluido tra corpo e memoria. Gina Affinito ha selezionato un gruppo eterogeneo di creativi per esplorare l’acqua come dimensione interiore. Il progetto non si limita alla rappresentazione estetica delle onde o dei porti storici, ma scava nei livelli più profondi dell’esistenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 28 artisti trasformano l’acqua in memoria: la mostra

