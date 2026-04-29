Mostra mercato Maggio sampietrino | artigianato vintage moda e musica live
A Montegrotto Terme si svolge nuovamente la mostra mercato “Maggio Sampietrino”, un evento che ogni primavera anima il centro cittadino con bancarelle di artigianato, oggetti vintage, moda e musica dal vivo. La manifestazione si svolge durante tutta la giornata, offrendo ai visitatori un'occasione per scoprire prodotti artigianali e partecipare a momenti di intrattenimento. La fiera rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità locale.
Torna a Montegrotto Terme la tradizionale mostra mercato Maggio Sampietrino, l'appuntamento di primavera che trasforma il centro città in un vivace palcoscenico di artigianato, cultura e divertimento dall'alba al tramonto.Domenica 3 maggio 2026, dalle 9 fino al tramonto, viale Stazione, via.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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