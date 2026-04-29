Mossad | Accesso a segreti sensibili in Iran

Nel 2025, il servizio segreto israeliano ha annunciato di aver migliorato le proprie capacità di accesso a informazioni sensibili in Iran, rafforzando la propria presenza nei principali scenari di crisi del Medio Oriente. La notizia viene diffusa attraverso comunicati ufficiali, senza specificare i metodi o i dettagli delle operazioni condotte. L’annuncio si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle attività di intelligence nella regione.

Nel 2025 il servizio israeliano per le operazioni esterne ha registrato un importante rafforzamento delle proprie capacità nei principali scenari di crisi del Medio Oriente. Nel corso della cerimonia annuale dedicata alle missioni più rilevanti, la dirigenza del Mossad ha descritto una fase di profonda riorganizzazione interna, basata sull’integrazione tra raccolta informativa sul terreno, strumenti tecnologici avanzati e attività clandestine condotte in profondità nei territori considerati ostili, con particolare riferimento all’Iran e alle reti collegate a Hezbollah. Cosa sappiamo. Secondo quanto dichiarato dal direttore David Barnea, le operazioni sviluppate nel corso dell’anno avrebbero consentito l’accesso a informazioni di elevato valore strategico all’interno delle strutture iraniane.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Iranian Spies CAUGHT in Israel – Mossad Secrets Exposed!

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