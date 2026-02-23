Jeffrey Epstein spia del Mossad | il rapporto dell’Fbi sul finanziere pedofilo e le teorie sui servizi segreti

Il rapporto dell’Fbi rivela che Jeffrey Epstein, noto finanziere coinvolto in scandali sessuali, è stato addestrato dai servizi segreti israeliani, secondo il Times. La notizia indica che l’ex-faccendiere potrebbe aver lavorato come agente sotto copertura per il Mossad. Il documento, datato 19 ottobre 2020, rende pubbliche alcune ipotesi su possibili collegamenti tra Epstein e le agenzie di intelligence estere. La vicenda resta al centro di numerose speculazioni e nuove domande.

I servizi segreti israeliani avevano addestrato Jeffrey Epstein. A rilanciare i sospetti secondo cui il defunto faccendiere pedofilo americano sia stato a suo tempo alle dipendenze del Mossad è il britannico Times, che in un articolo del 9 febbraio ha citato un rapporto dell’Fbi datato 19 ottobre 2020 in cui veniva esplicitata questa informazione. Il documento peraltro, pubblicato nell’ultima tranche dei files rilasciati dal Dipartimento di Giustizia, sta ampiamente circolando sui social. Il testo cita una fonte confidenziale convinta che Epstein fosse “un agente cooptato” dai servizi segreti israeliani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Jeffrey Epstein, il complotto di Di Battista: "Un pedofilo al soldo del Mossad"Jeffrey Epstein, noto finanziere statunitense, è stato descritto dal deputato Alessandro Di Battista come un “pedofilo al soldo del Mossad”, sostenendo che l’ex agente segreto israeliano avrebbe utilizzato Epstein per raccogliere materiale compromettente sui potenti mondiali.

Leggi anche: Caso Epstein, nuove rivelazioni su Trump: ha viaggiato almeno 8 volte sul jet del finanziere pedofilo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: I legami tra Jeffrey Epstein e Israele; Suicidio, omicidio o disgrazia?: Epstein e il rapporto con il padre di Ghislaine Maxwell, accusato di essere una spia israeliana e scomparso dal suo yatch in crociera a Tenerife; Epstein è stato strangolato, il medico chiede nuova indagine sulla morte; Chi era davvero Ghislane Maxwell, il lato sinistro del cuore di Epstein · LaC News24.

I file su Epstein riaccendono le teorie complottiste e alimentano la fronda repubblicana contro TrumpI file Epstein avrebbero dovuto essere un esercizio di trasparenza governativa, ma hanno anche generato un proprio sottogenere opaco di teorie del complotto. globalist.it

Fonte FBI: Epstein era stato addestrato come una spia del Mossad sotto la guida di BarakFonte FBI: Epstein era stato addestrato come una spia del Mossad, agenzia di intelligence di Israele, sotto la guida di Ehud Barak ... mam-e.it

Tra i file diffusi dal Dipartimento di Giustizia sul caso Jeffrey Epstein emerge un inventario del 2014 che associa il collezionista e finanziere Leon Black a sculture del Sud-Est asiatico dal valore di 27,7 milioni di dollari (circa 23 milioni di euro), alcune riconduci - facebook.com facebook

L’ente che gestisce l’eredità di Jeffrey Epstein ha accettato di pagare fino a 35 milioni di dollari per una causa contro due suoi ex collaboratori x.com