Mossa di judo su uno studente sentito il prof Gli altri alunni lo difendono

Il dirigente scolastico di un istituto di Latina ha dichiarato di aver agito secondo le proprie responsabilità dopo un episodio accaduto a ottobre nella scuola. Un insegnante sarebbe intervenuto su uno studente utilizzando una mossa di arti marziali. Al momento, altri studenti sono stati ascoltati e hanno difeso l'insegnante. La magistratura ha avviato un’indagine per chiarire quanto accaduto.

"Io come dirigente ho fatto quello che dovevo, ora sarà la magistratura a fare il suo corso", sono le parole del dirigente del Grassi di Latina, Vincenzo Lifranchi dopo quanto accaduto a ottobre nella sua scuola: un docente che avrebbe usato una mossa di arti marziali su uno studente per un.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mossa di judo su uno studente, la famiglia denuncia il prof del liceo Leggi anche: Mossa di judo su uno studente, prof nei guai al liceo Grassi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pesta una scarpa al professore e lui lo stende con una mossa di judo: via all’inchiesta; Studente steso con mossa di judo dal prof, la denuncia. Ora l'insegnante rischia il rinvio a giudizio; Mossa di judo su uno studente, la famiglia denuncia il prof del liceo; Studente pesta scarpa a docente durante il cambio dell'ora, lui lo scaraventa a terra con una mossa da judo: scherzo o abuso dei mezzi di correzione? La Procura indaga. Prof stende studente con una mossa di judo per una scarpa calpestata a Latina: rischia il processoUn professore quarantenne avrebbe steso a terra uno studente con una mossa di judo all’interno del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina per una scarpa calpestata. Per questo episodio, denunciato da ... fanpage.it Mossa di judo a scuola: prof indagato a Latina per aver steso uno studente di 17 anniUn pestone sulla scarpa e scatta la mossa di judo: bufera al Liceo Grassi di Latina. Un docente è indagato per lesioni dopo aver steso un alunno. Tutti i dettagli del caso ... skuola.net Latina, studente steso con una mossa di judo dal professore Secondo la ricostruzione degli inquirenti, durante un cambio d’ora nei pressi della palestra, uno studente di 17 anni avrebbe accidentalmente pestato il piede al docente. La reazione dell’uomo sare - facebook.com facebook La prima mossa di mercato dell’ #Arezzo per la #SerieB sarà l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno offensivo Alessandro #Arena dal #Pisa: con la promozione è scattato infatti l’obbligo di riscatto. #calciomercato x.com