Mossa di judo su uno studente prof nei guai al liceo Grassi

Da latinatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al liceo Grassi di Latina un professore è stato denunciato dopo aver messo a terra uno studente di 17 anni utilizzando una mossa di judo. L'episodio, che risale a poco tempo fa, ha attirato l’attenzione di studenti e genitori. Secondo quanto riferito, l’azione sarebbe avvenuta per un motivo considerato futile. La vicenda è ora al centro di un’indagine da parte delle autorità competenti.

Un professore denunciato e un fatto che sta suscitando scalpore. È quanto accaduto al GB. Grassi di Latina dove un docente è accusato di aver messo a terra uno studente di 17 anni con una mossa di arti marziali per un futile motivo. Seppure i testimoni parlino di un gesto goliardico, i genitori.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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