Mossa di judo su uno studente prof nei guai al liceo Grassi

Al liceo Grassi di Latina un professore è stato denunciato dopo aver messo a terra uno studente di 17 anni utilizzando una mossa di judo. L'episodio, che risale a poco tempo fa, ha attirato l’attenzione di studenti e genitori. Secondo quanto riferito, l’azione sarebbe avvenuta per un motivo considerato futile. La vicenda è ora al centro di un’indagine da parte delle autorità competenti.

Un professore denunciato e un fatto che sta suscitando scalpore. È quanto accaduto al GB. Grassi di Latina dove un docente è accusato di aver messo a terra uno studente di 17 anni con una mossa di arti marziali per un futile motivo. Seppure i testimoni parlino di un gesto goliardico, i genitori.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Prof stende studente con una mossa di judo per una scarpa calpestata a Latina: rischia il processoAl liceo Grassi di Latina un docente avrebbe immobilizzato un alunno facendolo cadere. Raddoppiano in 6 anni i minorenni con armi bianche, uno studente delle medie su mille finisce nei guai. I datiI dati diffusi dalla Direzione centrale della polizia criminale nel Report 2024 sulla criminalità minorile, insieme alle rilevazioni del ministero... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: PROFESSORE-JUDOKA DI LATINA SCARAVENTA A TERRA L'ALUNNO A SCUOLA: INDAGATO PER LESIONI E ABUSO; Stende un alunno con una mossa di judo: prof sotto accusa; Gli sporca le scarpe, il prof lo atterra con una mossa di judo: indagato; Il prof mi ha atterrato con un colpo di judo: indagato docente del liceo Grassi. Prof stende studente con una mossa di judo per una scarpa calpestata a Latina: rischia il processoUn professore quarantenne avrebbe steso a terra uno studente con una mossa di judo all’interno del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina per una scarpa calpestata. Per questo episodio, denunciato da ... fanpage.it Mossa di judo a scuola: prof indagato a Latina per aver steso uno studente di 17 anniQuanto accaduto tra le mura di un liceo di Latina sembra aver superato ogni limite previsto dal codice scolastico: un incidente durante il cambio dell'ora che vede protagonista un insegnante di ... skuola.net Nella Sprint di Jerez ha spiazzato tutti con la sua mossa creativa e vincente. Qualcuno ha provato ad approfondire cercando i (lacunosi) riferimenti regolamentari. La massa ha deciso subito: non abbiamo mica tempo da perdere! - facebook.com facebook La prima mossa di mercato dell’ #Arezzo per la #SerieB sarà l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno offensivo Alessandro #Arena dal #Pisa: con la promozione è scattato infatti l’obbligo di riscatto. #calciomercato x.com