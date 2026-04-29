Moscati di Avellino | dramma per una donna la famiglia chiede risposte

Una donna di 78 anni è deceduta all'ospedale Moscati di Avellino a causa di un arresto cardiaco. La famiglia chiede chiarimenti sull’accaduto, mentre le autorità sanitari stanno valutando la vicenda. La donna era stata ricoverata in ospedale prima del decesso. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i familiari e la comunità locale. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte.

? Cosa sapere Maria Saveriano, 78 anni, muore per arresto cardiaco all'ospedale Moscati di Avellino.. La famiglia Grella chiede accertamenti sulla tempestività degli interventi medici e sulla comunicazione ospedaliera.. L’ospedale Moscati di Avellino è stato teatro di un dramma improvviso che ha colpito la famiglia Grella, dopo il decesso della settantottenne Maria Saveriano avvenuto mentre si trovava ricoverata per accertamenti clinici. La donna, che non presentava precedenti problemi di natura cardiaca, si trovava in una fase di gestione medica finalizzata a controlli generali e il suo ritorno a casa era programmato proprio per la giornata di domani, il 30 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moscati di Avellino: dramma per una donna, la famiglia chiede risposte Notizie correlate Accoltellato a morte in ufficio. La famiglia di Lassi chiede risposte: “Vogliamo sapere tutta la verità”Pistoia, 3 marzo 2026 – È attesa per giovedì 5 marzo davanti al Tribunale di Livorno la decisione sui tempi dell’autopsia sul corpo di Francesco... Donna cade da una barella in ospedale e muore: la famiglia chiede un risarcimento di oltre 1,3 milioni di euroAll'azienda sanitaria provinciale di Agrigento è stato chiesto un risarcimento di oltre 1,3 milioni di euro: a maggio 2020 una donna era morta dopo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Cinque medici indagati per la morte della donna in cura per una leucemia al Moscati; Moto contro auto sulla Statale Appia: due feriti gravi nella notte a Rotondi; Rivolta nel carcere di Sant'Angelo, agenti e detenuti feriti; TUTTI I NOMI. Direttori degli ospedali e dell'ASL nei guai. Prendono stipendio e pensione e si fregano quasi 900 MILA EURO. Grave carenza di sangue all’ospedale Moscati di Avellino: appello a donareUna grave carenza di sangue quella che si sta vivendo all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, come segnalato dal Servizio Immuno-trasfusionale (Simt) del nosocomio irpino; una criticità che, ... fanpage.it "Il Moscati di Avellino un patrimonio prezioso per tutto il nostro territorio" #Avellino - facebook.com facebook