Accoltellato a morte in ufficio La famiglia di Lassi chiede risposte | Vogliamo sapere tutta la verità

3 mar 2026

Un uomo è stato accoltellato a morte nel suo ufficio, mentre si trovava al lavoro. La famiglia dell’uomo ha chiesto chiarimenti e ha espresso la volontà di conoscere tutta la verità sull’accaduto. La notizia ha attirato l’attenzione generale, e la decisione del Tribunale di Livorno è prevista per giovedì 5 marzo.

Pistoia, 3 marzo 2026 – È attesa per giovedì 5 marzo davanti al Tribunale di Livorno la decisione sui tempi dell’autopsia sul corpo di Francesco Lassi, l’agente di commercio nel settore dei gioielli e dell’oro ucciso a coltellate giovedì 26 febbraio all’interno di uno studio professionale nel centro di Livorno. La famiglia, rappresentata dall’avvocato Azzurra Tatti, rinnova la richiesta di chiarezza sulla dinamica e sui motivi dell’omicidio, mentre città e comunità pistoiese restano sotto shock per la tragedia. Lassi, 56 anni e originario di Pistoia, si trovava nello studio quando è stato accoltellato mortalmente durante un incontro di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

