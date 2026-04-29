Mosca si trova al centro di una serie di mosse diplomatiche che coinvolgono figure come l'ex presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano. In questo scenario, vengono analizzate le strategie adottate dal governo russo e le conseguenze di queste azioni sui rapporti internazionali. Vittorio Emanuele Parsi ha esaminato le recenti manovre di Putin, evidenziando come siano state percepite come un tentativo di influenzare gli equilibri politici nella regione.

? Cosa sapere Vittorio Emanuele Parsi analizza le manovre diplomatiche di Putin tra Trump e Netanyahu.. L'inefficacia russa in Ucraina e Medio Oriente evidenzia il rischio di subordinazione alla Cina.. Vittorio Emanuele Parsi analizza come la Russia cerchi di sfruttare l’approccio di Trump e Netanyahu per recuperare influenza in Ucraina e nel Golfo, evidenziando però l’inefficacia delle manovre di Mosca. Il professore di Relazioni internazionali Vittorio Emanuele Parsi, nel suo recente lavoro dedicato al futuro delle democrazie nel nuovo ordine mondiale, delinea un quadro in cui la Russia tenta di riposizionarsi sfruttando le dinamiche create dalla politica statunitense e israeliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mosca tra Trump e Netanyahu: il piano fallimentare di Putin

Trump meets with Netanyahu, speaks with Putin

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