Iran Trump e il ruolo di Putin | No problem Il messaggio Usa a Mosca | lo scenario

Il messaggio degli Stati Uniti a Mosca è chiaro: non ci sono problemi con la Russia che fornisce informazioni all’Iran nella guerra contro Usa e Israele. Donald Trump ha dichiarato che nulla cambia nella posizione statunitense, ribadendo che l’azione russa non rappresenta una preoccupazione. La situazione coinvolge le relazioni tra Stati Uniti, Russia e Iran, con le rispettive mosse e dichiarazioni pubbliche.

(Adnkronos) – “Non cambia nulla”. Per Donald Trump, non è motivo di preoccupazione se la Russia fornisce informazioni di intelligence all’Iran nella guerra contro Usa e Israele. Il presidente americano ha evaso la pratica delle domande dirette sui rapporti tra Mosca e Teheran tra battute e risate alla Casa Bianca. Prima definisce la questione un “problema semplice”. Poi, sollecitato di nuovo, afferma: “Non ci sono indicazioni che stia accadendo. Se lo stanno facendo, non stanno facendo un buon lavoro: l’Iran non se la passa bene. Possono dare tutte le informazioni che vogliono, stiamo travolgendo l’Iran e travolgeremmo anche la Russia”. Capitolo chiuso per Trump, che evidentemente non si preoccupa per la facilità con cui i droni iraniani arrivano ‘a dama’ dribblando le difese degli Stati Uniti e dei paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

