La Polonia ha annunciato che non autorizzerà il sorvolo del proprio spazio aereo al premier slovacco, che intende recarsi a Mosca per partecipare alla parata del 9 maggio dedicata al Giorno della Vittoria. Questa decisione impedisce all’aereo del premier slovacco di attraversare il territorio polacco, in occasione dell’evento che celebra la vittoria sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale.

Il premier slovacco, Robert Fico, non è il benvenuto nei cieli polacchi. Almeno il 9 maggio, quando il suo aereo sarà diretto a Mosca per partecipare alla parata per la ricorrenza del Giorno della Vittoria che festeggia la sconfitta della Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Fonti diplomatiche di Varsavia hanno fatto sapere all’agenzia russa Ria Novosti che al primo ministro sarà impedito il sorvolo dello spazio aereo per recarsi all’evento al quale è stato invitato dal presidente Vladimir Putin. “La richiesta di autorizzazione del primo ministro slovacco è in fase di valutazione formale e continuerà a esserlo per un certo periodo, ma nessuno intende concederla.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Polonia vieterà al premier slovacco Fico di sorvolare lo spazio aereo per recarsi a Mosca alla parata del 9 maggio

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