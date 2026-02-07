Musk ha deciso di staccare la spina a Mosca. SpaceX ha disattivato tutti i satelliti Starlink usati illegalmente dai russi in Ucraina, lasciando senza collegamento le forze di Mosca lungo il fronte. La mossa segna un nuovo passo nella guerra digitale che si svolge dietro le linee di battaglia.

Disabilitare i terminali russi in Ucraina era necessario. Non sufficiente. La decisione di SpaceX di isolare i satellii Starlink utilizzati illegalmente dalle forze di Mosca lungo il fronte segna un passaggio netto nella guerra invisibile che accompagna quella combattuta con artiglieria e fanteria. Ma è anche la prova, forse la più esplicita finora, di quanto il baricentro del potere strategico si sia spostato verso infrastrutture private capaci di incidere direttamente sugli equilibri militari. Musk spegne tutto. Tutto nasce da una contestazione formale avanzata dal ministero della Difesa ucraino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Musk stacca la spina a Mosca: disattivati tutti i satelliti per i russi al fronte

