Napoli morte del piccolo Domenico | chiesto incidente probatorio Gli indagati salgono a 7

La Procura di Napoli ha richiesto un incidente probatorio dopo la morte di Domenico, avvenuta il 23 dicembre a causa di complicazioni durante il trapianto di cuore. La richiesta deriva dalla necessità di chiarire i dettagli dell’intervento e di raccogliere prove importanti per l’indagine. Gli indagati sono ora sette, e le autorità vogliono approfondire ogni aspetto del caso. La vicenda continua a suscitare attenzione nella comunità locale.

La Procura di Napoli ha presentato al giudice per le indagini preliminari un’istanza di incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sul trapianto di cuore del 23 dicembre scorso, conclusosi tragicamente con la morte del piccolo Domenico, avvenuta sabato. La decisione del gip è attesa nei prossimi giorni. Si tratta di effettuare l'autopsia sul corpicino del bimbo. Nel frattempo il numero degli indagati è salito da sei a sette: oltre ai primi sei professionisti coinvolti, risulta ora iscritta nel registro anche una dirigente medica dell’ospedale Monaldi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

