Una perizia depositata dalla famiglia del dj Michele Noschese, conosciuto come dj Godzi, indica che il musicista avrebbe subito violenze prima della morte avvenuta a Ibiza lo scorso 12 luglio. La relazione, che si inserisce nel procedimento avviato per chiarire le cause del decesso, cita presunti episodi di violenza senza fornire dettagli aggiuntivi. La vicenda ha sollevato attenzione sulla dinamica di quanto accaduto in quella data.

Tempo di lettura: 2 minuti Una perizia confermerebbe che Michele Noschese, noto come dj Godzi, morto ad Ibiza lo scorso 12 luglio in circostanze controverse, abbia subìto violenze. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, venerdì scorso il penalista napoletano Vanni Cerino, che fa parte del pool che rappresenta la famiglia di Noschese insieme ai colleghi Angelo Sammarco e D’Urso, è stato in Procura, a Roma, e “ abbiamo prospettato al procuratore aggiunto Giovanni Conso e al sostituto Daria Monsumò l’ipotesi del reato di tortura per gli agenti della Guardia civil che intervennero a casa di Michele. E’ un reato introdotto dopo il caso di Stefano Cucchi e se lo abbiamo fatto è perchè abbiamo certezza che il ragazzo abbia subìto delle violenze”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Depositata perizia della famiglia del dj Godzi: “Un altro caso Cucchi”

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Ieri pomeriggio è stata depositata presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila la perizia psichiatrica e personologica firmata dalla dottoressa Simona Ceccoli, psicologa nominata dai giudici che si occupano della vicenda della famiglia del bosco. Le concl x.com