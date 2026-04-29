Morte del piccolo Domenico il bimbo col cuore bruciato | al via l’incidente probatorio

Il 28 aprile 2026 si è svolto presso l'istituto di medicina legale di Bari l’incidente probatorio riguardante Domenico Caliendo, un bambino di due anni deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli. Durante l’accertamento sono stati esaminati i due cuori del bambino, quello originale e quello trapiantato, per approfondire le cause del decesso. L’evento si inserisce nel procedimento legale avviato dopo la morte del piccolo.

Nel pomeriggio di martedì 28 aprile 2026, all’istituto di medicina legale del policlinico di Bari, si è svolto l’accertamento sui due cuori – quello “nativo” e quello trapiantato – di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto il 21 febbraio 2026 all’ospedale Monaldi di Napoli, circa due mesi.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Bimbo morto al Monaldi, i quesiti dell’incidente probatorio sul trapianto col cuore “bruciato”La Procura di Napoli ha chiesto un incidente probatorio per chiarire se siano state rispettate le linee guida durante le fasi del trapianto al... Morte Domenico Caliendo, al via incidente probatorio e autopsia su corpo bimbo, durante operazione rimasto 45’ senza cuoreIn vista dell’accertamento, è stato completato il collegio dei consulenti tecnici nominati dalla famiglia Caliendo, e sostituito il professor Mauro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A più di due mesi dalla morte di Domenico ancora nessuna verità: oggi gli esami sui due cuori; Bimbo morto dopo trapianto, accertamenti sui 2 cuori di Domenico; Morte del piccolo Domenico: incidente probatorio per chiarirne le cause; Morte Domenico, deciso un nuovo giro di interrogatori. Morte Domenico Caliendo, l’avvocato: Nuove prove per omicidio con dolo eventualeDall'incidente probatorio, secondo l'avvocato Francesco Petruzzi che assiste la famiglia del piccolo Domenico, sarebbero emerse nuove prove a sostegno ... fanpage.it Domenico, i cardiochirurghi vogliono lo scudo penaleProsegue l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto a Napoli lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre 2025 e non andato a buon fine. Al ... ilfattovesuviano.it ( Patrizia Rapposelli) «Maledetto quel campo… gli dicevo sempre “fai attenzione”. L’ho visto lì per terra». Daniele Iobstraibizer, capogruppo dei vigili del fuoco volontari di Meano, nonché testimone di nozze di Martino Debiasi, non accetta la morte del suo co - facebook.com facebook Caso Minetti, il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa all'ANSA: "Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell'Interpol, con massima urgenza. Andremo avanti fi x.com