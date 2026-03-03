Morte Domenico Caliendo al via incidente probatorio e autopsia su corpo bimbo durante operazione rimasto 45’ senza cuore

È iniziato l’incidente probatorio e l’autopsia sul corpo del bambino coinvolto nell’operazione durante la quale è rimasto senza cuore per circa 45 minuti. La morte di Domenico Caliendo ha portato alla nomina di un collegio di consulenti tecnici, incaricati di svolgere le analisi necessarie. Le procedure sono in corso per chiarire i dettagli della vicenda.

In vista dell'accertamento, è stato completato il collegio dei consulenti tecnici nominati dalla famiglia Caliendo, e sostituito il professor Mauro Rinaldi con il professor Ugolini Livi per l'esecuzione, insieme ad altri due periti, dell'incidente probatorio Oggi, martedì 3 marzo, si svolgerà.