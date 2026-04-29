La città si prepara a vivere un giorno di lutto cittadino in memoria di Elio Checchi, ex partigiano scomparso a 102 anni. La sindaca emetterà un’ordinanza ufficiale appena sarà stabilita la data dei funerali. La decisione arriva in seguito alla sua lunga presenza nella comunità e al ruolo ricoperto durante il periodo della Resistenza. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulla cerimonia o sulla data esatta del giorno di lutto.

Un giorno di lutto cittadino per omaggiare la figura di Elio Checchi. A proclamarlo con apposita ordinanza sarà la sindaca Simona Barsotti non appena verrà decisa la data dei funerali dell’ex partigiano scomparso nel tardo pomeriggio di lunedì all’età di 102 anni. La tragedia si è consumata in località Cagliana: Checchi, che a dispetto dell’anagrafe aveva una vitalità invidiabile, si stava recando a un oliveto a bordo di un trattore che purtroppo si è ribaltato schiacciandolo. Classe 1923, era un partigiano del Gruppo Dallara, 1ª divisione Julia, e il suo nome di battaglia era "Lucca", come ricorda l’Anpi. "Ultimo partigiano combattente...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morte Checchi. Sarà proclamato il lutto cittadino

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