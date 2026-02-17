Francesco morto in bici proclamato il lutto cittadino

Francesco Mazzoleni, giovane ciclista di 18 anni di Palazzago, è morto domenica pomeriggio a Barzana dopo essere stato investito da un’auto sulla provinciale 175. La tragedia ha portato il Comune di Almenno San Bartolomeo a proclamare il lutto cittadino, e molti amici e parenti si sono radunati ieri presso la casa del commiato per salutarlo. Quel giorno, il ragazzo tornava da un allenamento quando è stato colpito, interrompendo bruscamente la sua carriera promettente nel ciclismo Under 23.

In tanti ieri, tra amici e parenti, hanno fatto tappa alla casa del commiato di Almenno San Bartolomeo per un saluto a Francesco Mazzoleni, 18 anni, di Palazzago, corridore Under 23 di ciclismo, morto domenica pomeriggio a Barzana mentre rientrava da un allenamento: è stato investito da un'auto lungo la provinciale 175. Il comune di Palazzago ha proclamato il lutto cittadino per domani, giorno dei funerali, a seguito della tragedia. La decisione intende esprimere "in modo tangibile e solenne" la partecipazione dell'intera comunità al dolore della famiglia. Francesco, che avrebbe compiuto 19 anni l'8 marzo, viveva nella frazione di Gromlongo.