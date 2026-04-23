Gemelli morti folgorati a Magione proclamato il lutto cittadino

Una comunità di Magione è sotto choc dopo la notizia della morte di due gemelli di 23 anni, deceduti a causa di una scarica elettrica in località La Goga. La notizia ha portato alla proclamazione del lutto cittadino. Le autorità stanno indagando sull’incidente che si è verificato in un'area pubblica. La famiglia dei giovani ha espresso il proprio dolore attraverso un comunicato ufficiale.

Una comunità sotto shock e profondamente addolorata per la prematura scomparsa dei gemelli di 23 anni Francesco e Giacomo Fierloni, morti tragicamente folgorati da una scarica elettrica in località La Goga, a Magione. Il drammatico incidente è avvenuto martedì 21 aprile, intorno alle 23, mentre i.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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