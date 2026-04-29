Una donna e sua figlia sono decedute in appena 72 ore, con l’ipotesi che siano state avvelenate con la ricina diluita nell’acqua. La Procura sta analizzando questa ipotesi e ha richiesto ulteriori verifiche al Centro antiveleni di Pavia. Le indagini puntano a chiarire le cause delle morti sospette e valutare eventuali collegamenti tra i due decessi. La situazione ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

La Procura approfondisce la pista del veleno sciolto nei bicchieri e chiede nuovi accertamenti al Centro antiveleni di Pavia. Intanto, proseguono le indagini per duplice omicidio premeditato La ricina sarebbe stata sciolta nell’acqua e bevuta durante una cena in famiglia. È questa l’ipotesi investigativa sull’indagine delle due donne avvelenate. Secondo quanto riportato anche da Il Corriere della Sera, su questa possibilità si starebbe orientando il caso sulla morte di Antonella Di Vita, 50 anni, e della figlia Sara, 15 anni, decedute pochi giorni dopo il Natale a Campobasso. La Procura procede per duplice omicidio premeditato, mentre restano ancora da chiarire modalità e tempi dell’esposizione alla sostanza tossica.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Donne avvelenate, l’ipotesi della ricina nell’acqua: madre e figlia morte in 72 ore

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