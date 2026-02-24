Dramma per l'attore Martin Short la figlia Katherine si è tolta la vita a 42 anni

La morte della figlia di Martin Short, Katherine, è stata causata da un suicidio nella loro casa di Hollywood. La donna, 42 anni, è stata trovata senza vita con una ferita da arma da fuoco, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. La notizia ha sconvolto l’attore e la famiglia, che si trovano ora a fare i conti con questa perdita improvvisa. La polizia ha avviato le indagini sulla tragedia.