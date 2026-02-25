Morta suicida la figlia dell'attore Martin Short la chiamata di emergenza al 911 | Si è autoinflitta

Katherine Short si è tolta la vita, probabilmente a causa di problemi di salute mentale, secondo quanto riferito nella telefonata di emergenza al 911. Una persona che conosceva la vittima ha chiamato mercoledì pomeriggio, trovandola senza vita nel suo appartamento. La chiamata indica che Katherine si era autoinflitta le ferite. La notizia ha colpito amici e familiari, che ora cercano di capire cosa sia successo.

Il dailymail racconta la chiamata di emergenza al 911 che una persona vicina a Katherine Short ha fatto lunedì pomeriggio, quando ha trovato la figlia dell'attore senza vita nel suo appartamento. Il testimone è stato subito chiaro: "Si è autoinflitta".