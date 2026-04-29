Moretti pronti a riaprire un locale dopo la strage di Crans-Montana la rivelazione sul ristorante di Lens

Dopo la strage di Crans-Montana, i coniugi Moretti sono pronti a riaprire uno dei loro locali a Lens. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e riguarda il ristorante di loro proprietà situato nella cittadina. La decisione arriva dopo un periodo di chiusura e segue le notizie riguardanti l'incidente avvenuto alcuni mesi fa. I proprietari intendono riprendere l’attività nel locale nei prossimi giorni.

Jacques Moretti e Jessica Maric, i coniugi proprietari del Constellation, locale in cui è avvenuta la tragedia di Capodanno in cui sono morte 41 persone, sarebbero pronti a rimettersi in affari e a riaprire il ristorante Le Vieux Chalet a Lens, località svizzera che dista pochi chilometri da Crans-Montana. La riapertura sarebbe prevista per il prossimo venerdì. Crans-Montana, i coniugi Moretti pronti a riaprire il locale Le Vieux Chalet Le immagini da film dell'orrore Il caso delle fatture spedite a chi ha ricevuto cure in Svizzera Crans-Montana, i coniugi Moretti pronti a riaprire il locale Le Vieux Chalet La notizia è stata data dalla trasmissione di Rai 1 “Porta a Porta“.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Moretti pronti a riaprire un locale dopo la strage di Crans-Montana, la rivelazione sul ristorante di Lens Notizie correlate Leggi anche: Strage di Crans-Montana, parla Jessica Moretti: «Non sono mai scappata, voglio la verità» Crans Montana, Jacques Moretti incontra la mamma di due ragazze ferite nella strage(Adnkronos) – La madre di due ragazze ferite nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana ha parlato con Jacques Moretti, proprietario de 'Le... Contenuti di approfondimento Moretti pronti a riaprire un locale dopo la strage di Crans-Montana, la rivelazione sul ristorante di LensCrans-Montana, i coniugi Moretti sarebbero pronti a riaprire uno dei loro locali a Lens: l'indiscrezione lanciata da Porta a Porta ... virgilio.it «Venerdì i Moretti riaprono uno dei loro locali in Svizzera»: si trova a Lens, poco distante da Crans-MontanaLe Vieux Chalet, uno dei tre locali gestiti dai coniugi Jacques e Jessica Moretti, potrebbe riaprire tra pochi giorni: ad anticiparlo la trasmissione «Porta a Porta», che già qualche settimana fa avev ... corriere.it