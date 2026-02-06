Jessica Moretti, proprietaria del locale coinvolto nella strage di Crans-Montana, dice la sua. La donna ribadisce di non essere mai fuggita e chiede di fare chiarezza sulla vicenda. «Sono state dette tante bugie, troppe», afferma, smentendo le accuse che l’hanno coinvolta, tra cui quella di essere scappata con la cassa.

Le parole della proprietaria del locale. «Sono state dette tante bugie, troppe. Tra queste, che io sarei scappata con la cassa. Falso. Falso. Non sono mai scappata. E non scappo nemmeno ora, perché voglio la verità». È con queste parole che Jessica Moretti, titolare insieme al marito Jacques del Constellation di Crans-Montana, rompe il silenzio dopo la strage di Capodanno costata la vita a 41 persone, tra cui sei giovani italiani. La incontriamo oggi in un bar nei pressi del commissariato di Sion, dove si è presentata per le audizioni. Nelle stesse ore è in corso l’interrogatorio di Jean-Marc Gabrielli, figlioccio di Jacques. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Strage di Crans-Montana, parla Jessica Moretti: «Non sono mai scappata, voglio la verità»

Jessica Moretti, proprietaria del locale coinvolto nella tragedia di Crans-Montana, ha spiegato di non essere fuggita ma di aver cercato aiuto durante l’incendio.

Jessica Moretti dice di essere stata fraintesa.

