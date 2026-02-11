Crans Montana Jacques Moretti incontra la mamma di due ragazze ferite nella strage

La madre di due ragazze ferite nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana ha incontrato Jacques Moretti, proprietario del locale 'Le Constellation'. L’incontro è avvenuto durante una pausa dell’udienza a Sion, in una stanza laterale dell’aula. La donna ha raccontato le sue emozioni e la paura per le figlie, mentre si attende ancora di conoscere i dettagli delle indagini.

(Adnkronos) – La madre di due ragazze ferite nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana ha parlato con Jacques Moretti, proprietario de 'Le Constellation, durante una pausa dell'udienza a Sion, in una stanza laterale dell'aula. "La mia assistita voleva parlare privatamente con i Moretti. Pertanto, non vi dirò cosa ci sono detti", ha spiegato l'avvocato della madre. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Crans Montana Jacques Moretti Strage di Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti Il Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana coinvolto nell’incidente di Capodanno in cui sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Jacques Moretti interrogato per la strage di Crans-Montana: le prime dichiarazioni Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato arrestato venerdì in relazione alla strage avvenuta nella località svizzera. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Crans Montana Jacques Moretti Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Incendio Crans Montana, Jessica Moretti: Non sono scappata con la cassa; I Moretti ai dipendenti: Non vi abbandoneremo; Dubbi sui dati di reddito: La cauzione per far uscire di prigione Jacques Moretti era troppo bassa? | blue News. Crans Montana, Jacques Moretti incontra la mamma di due ragazze ferite nella strageSequestro probatorio dei telefonini di vittime e feriti italiani. Jacques Moretti incontra la mamma di due ragazze ferite nella strage ... adnkronos.com Crans, Moretti in aula: «Nessuno ha usato gli estintori, tutti pensavano a fuggire». L'incontro con la madre di 2 ragazze feriteAula sovraffollata oggi per l'interrogatorio di Jacques Moretti, iniziato alle 9.30, nella palazzina 23, del campus universitario di Sion. Per evitare i giornalisti, ... ilmessaggero.it Sky tg24. . Nuovo interrogatorio oggi, mercoledì 11 febbraio, per Jacques Moretti. Il proprietario del Constellation di Crans-Montana è stato sentito ancora una volta dagli inquirenti alla luce dei nuovi dettagli emersi dalle indagini e dagli interrogatori delle altre - facebook.com facebook Crans Montana, il pm di Roma dispone il sequestro probatorio dei telefoni delle vittime. Le immagini, le chat e gli altri dati della notte del rogo utili alle indagini. #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.