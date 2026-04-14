Monza che colpo a Lodi Ora è caccia al trofeo Wse
L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar ha ottenuto una vittoria importante nell’ultima partita della stagione regolare, giocata al PalaCastellotti di Lodi. Con questo risultato, la squadra raggiunge i livelli più alti mai conquistati in un decennio di partecipazione alla massima serie. Ora, la squadra si prepara a contendersi il trofeo Wse, con la speranza di ottenere il primo successo nel massimo campionato.
Mai così in alto, mai vittorioso al PalaCastellotti di Lodi. L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, nell’ultimo atto della stagione regolare, centra due obiettivi rimasti un miraggio nei primi 10 anni di militanza in A1. Il quintetto biancorossazzurro si toglie infatti la soddisfazione di sconfiggere per la prima volta in trasferta l’Amatori Lodi Bcc Centropadana. Il successo per 1-4 permette all’Hrcm di sopravanzare di un punto in classifica la stessa formazione giallorossa, bloccata a quota 47, e di approdare al quinto posto. Una posizione che, comunque, andrà verificata dopo la disputa dell’ultima giornata di campionato, in programma sabato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Monza, pareggio prezioso. Ora testa alla Wse Cup
Bari, il colpo del Cobra: quel gol al Monza che sognò la Serie ATrentadue anni fa, il 30 gennaio 1994, una prestazione individuale capace di sbloccare il destino di un intero campionato portò il Bari a conquistare...
cerchiamo donna per comporre terna mista per partecipazione Monza/Resegone 2026 - facebook.com facebook
Tutte le info per il settore ospiti di #SampdoriaMonza bit.ly/Tickets-Sampdo… x.com