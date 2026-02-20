Monza cerca punti d’oro per i playoff contro il Como

Il Nuoto Club Monza ha subito una sconfitta per 14-11 contro la Rari Nantes Bologna, causando la fine anticipata del girone d’andata. La partita si è giocata in una vasca affollata e ha visto la squadra monzese lottare fino all’ultimo minuto, ma senza riuscire a evitare la sconfitta. La squadra biancorossa ora punta a recuperare punti nella prossima sfida contro il Como, sperando di migliorare la posizione in classifica e avvicinarsi ai playoff. La partita si terrà tra pochi giorni, con l’obiettivo di raccogliere punti importanti.

Spero che un'ultima giornata del girone d'andata così non ritorni mai più. Un desiderio legittimo da parte Nuoto Club Monza, battuto per 14-11 dalla Rari Nantes Bologna nella sfida che manda in archivio la prima parte del campionato cadetto. Lo stop incassato nella piscina Sterlino, insomma, è uno di quelli anestetizzabili a fatica. Anche perché spezza un filotto fatto di tre successi consecutivi e, soprattutto, costa l'abbandono da parte dei "granchi", della quarta posizione, l'ultima utile per giocarsi nei playoff la promozione in A2. Monza, scivolata in quinta posizione con 15 punti, è ora sopravanzata di una lunghezza dalla compagine bolognese.