A Monza e Lainate, più di 650 studenti di diverse età hanno partecipato a un evento dedicato alla sicurezza stradale, che ha combinato simulazioni pratiche con momenti di adrenalina. Bambini delle elementari e ragazzi delle superiori hanno messo alla prova le proprie capacità di guida e di comportamento in strada, vivendo un’esperienza diretta al di fuori delle aule scolastiche.

Oltre 650 studenti, tra cui bambini delle elementari e ragazzi delle superiori, hanno trasformato la teoria della sicurezza stradale in un’esperienza fisica e sensoriale tra le piste di Monza e il centro di guida di Lainate. In questa martedì 21 aprile 2026, l’iniziativa promossa dall’ACI e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ha spostato il dalle aule scolastiche direttamente sul terreno, dove il rischio si può percepire con i propri sensi. L’atmosfera che si respira tra le curve dell’Autodromo Nazionale Monza e le strutture tecniche di Lainate è carica di adrenalina e consapevolezza. Non si parla di semplici lezioni frontali, ma di un percorso che mira a costruire una competenza reale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza stradale: 650 studenti tra simulazioni e adrenalina a Monza

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