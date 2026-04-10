Il Comune di Monza dice sì al nuovo Autodromo

Da monzatoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale di Monza ha approvato la delibera che consente l’avvio dei lavori per il cosiddetto “nuovo” autodromo. L’assemblea ha dato il via libera a permessi di costruire in deroga rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, all’interno dell’area concessa all’Automobile Club. Si tratta di interventi che riguardano la realizzazione di strutture e modifiche sulla pista, nell’ambito della concessione concessa dall’amministrazione comunale.

Il consiglio comunale dà il via libera al “nuovo” autodromo. L’aula ha dato l’ok per alcuni importanti interventi che prevedono l’autorizzazione di permessi di costruire in deroga rispetto agli strumenti urbanistici, all’interno dell’area data in concessione ad Aci.Come cambierà l'autodromo di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Autodromo Nazionale Monza: nominato il nuovo CdA di Sias, Redaelli riconfermato presidente

Leggi anche: Giuseppe Redaelli resta al timone dell’Autodromo Nazionale Monza

euroformula 2025 italy monza ,yevan david last lap 1st place #1st #formula #monza #autodromo #italy

Video euroformula 2025 italy monza ,yevan david last lap 1st place #1st #formula #monza #autodromo #italy

Temi più discussi: Proposta di Variante al PGT: la Giunta approva la delibera; Pulizia straordinaria del canale Villoresi – tratto urbano di Monza; Quella volta che il Comune di Monza rifiutò di prendere un Leonardo da Vinci temendo una truffa; Servizio civile universale, 16 opportunità in provincia di Monza e Brianza: come partecipare.

Il Comune di Monza dice sì al nuovo AutodromoI lavori - concordati con la Federazione Italiana Automobilismo - riguardano interventi di ammodernamento per l’Autodromo Nazionale che è stato realizzato oltre un secolo fa (esattamente nel 1922). Gl ... monzatoday.it

comune di monza il comune di monzaMonza, accordo in via Sant’Andrea: addio a un po’ di sosta per fare spazio ai fioriIl Comune di Monza ha dato il via libera allo schema di convenzione che ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.