Il Comune di Monza dice sì al nuovo Autodromo

Il consiglio comunale di Monza ha approvato la delibera che consente l’avvio dei lavori per il cosiddetto “nuovo” autodromo. L’assemblea ha dato il via libera a permessi di costruire in deroga rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, all’interno dell’area concessa all’Automobile Club. Si tratta di interventi che riguardano la realizzazione di strutture e modifiche sulla pista, nell’ambito della concessione concessa dall’amministrazione comunale.

Il consiglio comunale dà il via libera al “nuovo” autodromo. L’aula ha dato l’ok per alcuni importanti interventi che prevedono l’autorizzazione di permessi di costruire in deroga rispetto agli strumenti urbanistici, all’interno dell’area data in concessione ad Aci.Come cambierà l'autodromo di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Autodromo Nazionale Monza: nominato il nuovo CdA di Sias, Redaelli riconfermato presidente Leggi anche: Giuseppe Redaelli resta al timone dell’Autodromo Nazionale Monza euroformula 2025 italy monza ,yevan david last lap 1st place #1st #formula #monza #autodromo #italy Temi più discussi: Proposta di Variante al PGT: la Giunta approva la delibera; Pulizia straordinaria del canale Villoresi – tratto urbano di Monza; Quella volta che il Comune di Monza rifiutò di prendere un Leonardo da Vinci temendo una truffa; Servizio civile universale, 16 opportunità in provincia di Monza e Brianza: come partecipare. Il Comune di Monza dice sì al nuovo AutodromoI lavori - concordati con la Federazione Italiana Automobilismo - riguardano interventi di ammodernamento per l’Autodromo Nazionale che è stato realizzato oltre un secolo fa (esattamente nel 1922). Gl ... monzatoday.it Monza, accordo in via Sant’Andrea: addio a un po’ di sosta per fare spazio ai fioriIl Comune di Monza ha dato il via libera allo schema di convenzione che ... msn.com #LavoraConNoi #alCOMUNEdiMONZA Il Comune di Monza è alla ricerca di 1 Dirigente che desideri affrontare le sfide della trasformazione in atto nei servizi dedicati al Governo del Territorio. Partecipa alla procedura di mobilità indetta dal #ComunediM - facebook.com facebook #Monzanews Fra una settimana si alzerà il sipario della prima edizione della rassegna “Secondo Atto – Festival di Teatro e Comunità di Monza”! Un’iniziativa ideata dal #Comunedimonza in collaborazione con la Casa Circondariale di #Monza e organizzata x.com