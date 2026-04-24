A Montorio al Vomano il Partito Democratico ha deciso di ritirare la candidatura di Alessia Nori in vista delle prossime elezioni comunali. La corsa si concentra ora tra Fabio Altitonante e Raniero Barnabei, due candidati che si contendono il voto degli elettori. La scelta ha suscitato reazioni e potrebbe influenzare la partecipazione al voto, con alcuni cittadini che manifestano disinteresse verso la competizione elettorale.

? Cosa sapere Il PD ritira la candidatura ad Alessia Nori per le elezioni a Montorio al Vomano.. La sfida tra Fabio Altitonante e Raniero Barnabei rischia di alimentare l'astensionismo locale.. A ventiquattr’ore dalla presentazione ufficiale delle liste elettroali a Montorio al Vomano, la politica locale vive un momento di profondo scossamento con il Partito Democratico che sembra aver già rinunciato alla sfida per il comando del comune. Il quadro che si sta delineando tra i vicoli del borgo e le strade del capoluogo vede due contendenti principali per la carica di sindaco: Fabio Altitonante e Raniero Barnabei. La corsa verso le urne ha preso una piega inaspettata dopo che i tentativi di trovare un accordo sono naufragati, lasciando il Partito Democratico senza una propria rappresentanza diretta tra i candidati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montorio al Vomano: il PD arretra, scoppia lo scontro tra i candidati

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