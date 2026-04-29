Le strade provinciali 129 e 130 di Roseto Valfortore sono ancora chiuse a causa dell’alluvione di aprile. Il centro abitato si trova isolato, con le vie di collegamento principali danneggiate e non ancora riaperte. La zona, nota per la sua posizione remota, non riceve flussi turistici e la situazione limita i collegamenti con le aree vicine. Nessun intervento di riparazione è stato completato finora.

? Cosa sapere Le strade provinciali 129 e 130 di Roseto Valfortore restano interrotte dopo l'alluvione di aprile.. L'inaccessibilità ai Monti Dauni blocca il turismo e le attività commerciali del borgo.. Le strade di Roseto Valfortore restano interrotte e le attività commerciali del borgo sui Monti Dauni affrontano una crisi economica senza precedenti dopo i danni causati dall’alluvione di inizio aprile. Mentre il borgo cerca di riprendersi dai colpi del maltempo, il silenzio che avvolge i ristoranti e i bed & breakfast è il segnale di una stagione turistica che sta scivolando nel vuoto. Lo scorso 25 aprile, una data che solitamente garantisce un flusso costante di visitatori per testare la tenuta della ricettività locale, si è trasformata in un fallimento totale di presenze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monti Dauni isolati: il dramma di Roseto tra strade rotte e zero turisti

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