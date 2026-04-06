Roseto isolato dalla frana strade a singhiozzo sui Monti Dauni | esercito e vigili del fuoco a lavoro per ripristinare la viabilità

A causa delle intense piogge degli ultimi giorni, un paese sui Monti Dauni è rimasto isolato a causa di una frana che ha bloccato le strade d'accesso. Sul posto sono intervenuti squadre di vigili del fuoco e forze armate per cercare di ripristinare la viabilità, mentre le strade principali verso altri comuni della zona risultano ancora in condizioni precarie. La situazione continua a richiedere interventi di emergenza per garantire i collegamenti.

Le attività stanno riguardando il comprensorio delle strade che portano nella cittadina sui Monti Dauni, in particolare la Provinciale 130 e la SP129, nonché la SP 125 che conduce fino a Faeto Roseto Valfortore isolato dalla frana e viabilità a singhiozzo sui Monti Dauni, e in particolare verso Faeto, per via dei danni causati dal maltempo degli scorsi giorni. Le attività stanno riguardando il comprensorio delle strade che portano nella cittadina sui Monti Dauni, in particolare la Provinciale 130 (interessata dalla frana) e la SP129, nonché la SP 125 che conduce fino a Faeto (in foto). “Da questa mattina sono arrivati i rinforzi per affrontare e risolvere al più presto le criticità in corso”, spiegano dal Comune di Faeto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Esonda anche il Carapellotto: strade chiuse, frane e viabilità a singhiozzo sui Monti Dauni Leggi anche: Maltempo e criticità: l'Esercito arriva a Roseto, isolata dalla frana; preoccupa la portata del Fortore Temi più discussi: Roseto Valfortore (FG), frana sulla provinciale 130: paese isolato dopo il maltempo; Frana su strada nei Monti Dauni, bus si ferma a pochi metri dalla voragine; Maltempo in Puglia, frana strada provinciale sui Monti Dauni: bus si ferma a pochi metri dalla voragine; Frana strada provinciale su Monti Dauni, bus si ferma a pochi metri da voragine. Maltempo, collassa una strada sui Monti Dauni: bus frena a pochi metri dalla voragine. Roseto Valfortore isolata VIDEOLa frana si è verifica ieri sera nelle vicinanze Roseto Valfortore, lungo la provinciale in direzione Alberona: il mezzo di Ferrovie del Gargano è riuscito a fermarsi giusto in tempo per evitare che i ... lagazzettadelmezzogiorno.it Faeto (FG), frana sulla provinciale 125: il paese ancora isolato dopo il maltempoFaeto (FG) resta isolato dopo la frana sulla Sp 125 causata dal maltempo. Al lavoro anche il Genio Guastatori. Preoccupazioni per sanità e turismo. trmtv.it PASQUA TRA FRANE E ISOLAMENTO NEI MONTI DAUNI: “Subito strade e interventi strutturali” Summit a Faeto con Decaro e i sindaci: Genio militare al lavoro anche nel giorno di festa per riaprire la viabilità facebook Maltempo nei Monti Dauni, Roseto Valfortore isolato dopo il crollo della strada di accesso. Sopralluogo della Protezione civile e della Regione Puglia: previsto un ripristino parziale della viabilità già dopo Pasquetta. x.com