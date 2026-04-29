Montevago al via i lavori per attivare la sorgente San Nicola | Intervento strategico contro la crisi idrica

A Montevago sono cominciati i lavori per attivare la sorgente San Nicola, con l’obiettivo di captare l’acqua e trasferirla al serbatoio comunale di contrada Luni. L’intervento prevede la realizzazione delle strutture necessarie per l’approvvigionamento idrico, con l’obiettivo di migliorare la fornitura di acqua nel territorio comunale. La fase di lavori si inserisce in un progetto volto a rafforzare le riserve idriche locali.

Sono iniziati a Montevago i lavori per la realizzazione delle opere di captazione della sorgente San Nicola e per l’adduzione dell’acqua al serbatoio comunale di contrada Luni. Un intervento considerato strategico per migliorare l’approvvigionamento idrico e la gestione delle risorse in un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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