Dalla sorgente Nossana ai depuratori | come funziona la rete idrica bergamasca

La rete idrica bergamasca comprende la sorgente Nossana, i depuratori e i vari impianti di distribuzione. Dopo la siccità del 2022, le autorità hanno rafforzato le operazioni di controllo e manutenzione per garantire l’approvvigionamento. La gestione dell’acqua coinvolge diversi enti che monitorano costantemente la qualità e il flusso delle risorse. La rete idrica serve numerosi comuni della provincia.

Dopo la grande siccità del 2022, la gestione dell’acqua in Bergamasca è diventata una priorità strategica. 215 Comuni sono coperti da Uniacque, 15 nella Bassa da Cogeide e otto dell’Alta Val Brembana fanno da sé. Gli episodi di siccità sono sempre più comuni in ogni parte del mondo e, negli ultimi anni, hanno colpito persino la Bergamasca: la «grande siccità» del 2022, per esempio, è ancora impressa nelle menti degli agricoltori. Difficile fare previsioni per il 2026: a inizio gennaio, vista la mancanza di neve e pioggia, si parlava di una situazione persino peggiore di quella di quattro anni fa. Ciò che è certo è che a monitorare l’enorme rete idrica orobica ci pensa Uniacque. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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