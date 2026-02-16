Bari contestazione al San Nicola dopo la sconfitta | tifosi furiosi contro la dirigenza

I tifosi del Bari hanno protestato ieri sera davanti allo stadio San Nicola, dopo la sconfitta contro il Südtirol. La rabbia dei supporter si è scatenata subito dopo il fischio finale, con cori e striscioni contro la gestione della squadra. Molti si sono radunati in modo acceso, chiedendo spiegazioni alla dirigenza per i risultati recenti. La contestazione si è concentrata soprattutto sulla mancanza di rinforzi e sulle scelte tecniche degli ultimi mesi. Un gruppo di supporter ha anche avvicinato alcuni funzionari del club, gridando slogan di sfogo.

Bari, Contestazione al San Nicola: Una Sconfitta Spinge i Tifosi alla Protesta. Una forte contestazione ha animato ieri sera l'esterno dello stadio San Nicola di Bari al termine della sconfitta della squadra di casa contro il Südtirol. Il malcontento dei tifosi, già alimentato da una stagione difficile, è sfociato in una protesta diretta contro la dirigenza, con un intervento delle forze dell'ordine per garantire l'ordine pubblico. L'episodio si è verificato domenica 15 febbraio 2026, in una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con venti a 15.5 nodi da ONO e una probabilità di pioggia del 20%. La contestazione è terminata con un confronto tra l'area tecnica (mister e direttore sportivo) e la tifoseria, che ha raggiunto la porta 8. La situazione ora è rientrata e i giocatori stanno lasciando il San Nicola