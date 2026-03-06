Un uomo proveniente dalla provincia di Caserta è stato arrestato nel Potentino mentre cercava di truffare un anziano con la solita frode del falso carabiniere. L'episodio si è verificato durante un tentativo di raggiro nei confronti di un settantenne. La polizia ha intercettato e fermato il sospettato prima che potesse completare l'azione.

Il 41enne, originario della provincia di Caserta e residente nel Napoletano, è stato bloccato dai militari proprio mentre cercava di farsi consegnare denaro e oro dall’anziano Un uomo originario della provincia di Caserta è stato arrestato nel Potentino mentre tentava di mettere a segno la classica truffa del “finto carabiniere” ai danni di un anziano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziano era stato contattato telefonicamente da un complice dell’arrestato che si era presentato falsamente come un militare dell’Arma dei carabinieri. Durante la telefonata l’uomo avrebbe esercitato una forte pressione psicologica sulla vittima, sostenendo che il figlio fosse rimasto coinvolto in una rapina e che rischiasse l’arresto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Roma: tenta truffa del finto incidente, finto carabiniere arrestatoUn'anziana signora riesce a incastrare un truffatore che si era spacciato per carabiniere.

Truffa del finto carabiniere a Vicenza: obbligo di dimora per un 20enne casertanoIl ventenne casertano, insieme a un minorenne napoletano di 17 anni, si era spacciato per carabiniere.

Aggiornamenti e notizie su Casertano in 'trasferta' arrestato....

Discussioni sull' argomento Casertano in 'trasferta' arrestato mentre tenta la truffa del finto carabiniere a 87enne; Casapulla, pusher in trasferta sorpreso a vendere crack in centro: arrestato; Pusher in trasferta sorpreso a spacciare crack in centro: 52enne arrestato dai Carabinieri; Pusher in trasferta sorpreso a spacciare crack: 52enne finisce in manette.

Castellafiume: anziani truffati da coppia in trasferta dal Casertano, i due arrestati nella notteI carabinieri hanno arrestato nella notte a Cellole, nel Casertano, un 21enne e denunciato un minore di 17 anni, con l'accusa di aver truffato nel pomeriggio di ieri due anziani coniugi quasi novanten ... rete8.it

MA CHE FINE FAREMO Nel casertano, su un bus della linea Caserta–Castel Volturno, un’autista viene picchiata e presa per i capelli solo perché ha chiesto il biglietto. Trascinata giù dal posto di guida, ferita e sotto shock. Questa è la realtà che stiamo tol - facebook.com facebook