Ranieri-Gasperini è rottura | la Roma cambia allenatore?

A Trigoria si respira aria pesante nonostante la vittoria per 3-0 contro il Pisa e la buona prestazione di Malen. Prima del match contro i nerazzurri, l’allenatore ha rivolto un duro attacco all’ex tecnico della squadra, sorprendendo tutti. La critica è arrivata in modo inatteso e ha alimentato voci di possibili cambiamenti in panchina. La situazione tra i dirigenti e lo staff tecnico sembra essere più tesa del previsto.

Aria pesante a Trigoria nonostante il tre a zero al Pisa e un super Malen. Il duro quanto inatteso attacco di Ranieri a Gasperini nel pre partita del match contro i nerazzurri è arrivato come un fulmine a ciel sereno in casa Roma (qualche scricchiolio c’era stato soprattutto per il mercato) e ha.🔗 Leggi su Romatoday.it Roma, caos Gasperini-Ranieri: rottura totale a Trigoria nonostante il tris di MalenGuerra civile a Trigoria: il durissimo scontro frontale tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini spacca definitivamente la Roma, aprendo una... Roma, tregua a Trigoria: asse Gasperini-Ranieri per la rinascita giallorossaLa Roma sigla la tregua interna e ritrova stabilità istituzionale a Trigoria dopo un ciclo di tensioni che aveva minacciato la tenuta dello...