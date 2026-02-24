Juventus Montella Spalletti super mi ha cambiato la vita

Vincenzo Montella attribuisce a Luciano Spalletti un ruolo fondamentale nella sua carriera e nel modo di allenare. La causa risiede nel suo impatto positivo e nelle strategie adottate durante il suo percorso professionale. Montella ha anche commentato il possibile futuro della Juventus, sottolineando le sfide che la squadra dovrà affrontare nelle prossime partite. La sua opinione si concentra sulle influenze e sulle decisioni che potrebbero cambiare gli equilibri in serie A.

Vincenzo Montella, allenatore della nazionale turca, ha parlato del suo rapporto con Luciano Spallett i e del futuro della Juventus. Le dichiarazioni di Montella su Spalletti Montella, ha detto su Spalletti. "Il mio rapporto con Luciano parte da lontano. Noi abbiamo giocato insieme quando avevo 17 anni, poi mi ha allenato