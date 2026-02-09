Spalletti a DAZN | Gli errori arrivano dalle richieste che faccio ai ragazzi dobbiamo portarci dietro la reazione Rigore? L’arbitro può interpretarla come vuole
Spalletti commenta il pareggio tra Juventus e Lazio, finito 2-2 allo Stadium. Il tecnico toscano spiega che gli errori dei suoi arrivano dalle richieste che fa ai giocatori e che sono loro a dover reagire. Sul rigore, Spalletti dice che l’arbitro può interpretarla come vuole, lasciando spazio alle decisioni del giudice di gara.
Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Juventus e Lazio, gara andata in scena stasera allo Stadium e terminata 2-2. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Lazio 2-2. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ERRORE CHE PORTA AL GOL – « Probabilmente è colpa delle richieste che gli si fanno. Gli ho sempre chiesto che qualsiasi palla recuperata va giocata e non va buttata via. Dobbiamo riuscire ad uscire anche sotto pressione. Poi naturalmente dobbiamo riuscire ad anticipare quelle che sono le situazioni di pericolo, bisognerebbe riuscire a vedere due cose insieme e invece noi ne vediamo una sola e la paghiamo a caro prezzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Juventus Lazio
Spalletti a DAZN: «Contento perchè vincere partite così sono mezze imprese, loro hanno un ritmo che ti stritola. Questa è una squadra di ragazzi che ascolta e vuole migliorare»
L’allenatore Spalletti ha commentato l’ultima partita durante un’intervista a DAZN, esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto.
Spalletti a DAZN: «Dobbiamo continuare a guardare quelle che sono davanti a noi. Stasera abbiamo fatto quello che dovevamo. Yildiz? Gli voglio bene come a un figlio»
SPALLETTI: NON Ci SONO DUBBI. Decido IO chi batte i RIGORI. Chiesa Mi date una notizia | DAZN
Ultime notizie su Juventus Lazio
Argomenti discussi: Conferenza Stampa Luciano Spalletti in Diretta Streaming | DAZN IT; Spalletti fa chiarezza dopo Parma-Juventus: Non vogliamo Icardi, ci servono altre caratteristiche. Yildiz? Sente male camminando; Spalletti: Cosa non mi è piaciuto oggi! I nuovi, il mancato arrivo di una punta e ai ragazzi dirò…; I numeri di Spalletti, il fortino Stadium e le difficoltà della Lazio Serie A Enilive.
Juve, Chiellini a Dazn: Rinnovo Spalletti? Non c'è fretta, è venuto...Il rinnovo di Luciano Spalletti è un tema caldo in casa Juve. Ne ha parlato anche Giorgio Chiellini in diretta su Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro la ... lalaziosiamonoi.it
Chiellini a DAZN: Rinnovo Spalletti? Nessuna fretta e nessun dubbio, è il presente e il futuro della Juve. Rinnovo Yildiz importanteGiorgio Chiellini è stato intervistato da DAZN nel pre-partita di Juventus-Lazio. Le parole del Director of Football Strategy della Juventus: Tutti vorrebbero vedere il rinnovo ... tuttojuve.com
Juventus-Lazio, Chiellini a DAZN: 'Spalletti fa parte del presente e del futuro' facebook
Parola chiave: DOMINARE La Juventus di Spalletti spiegata semplicemente #Fuoriclasse powered by Haier è LIVE ORA con #JuveLazio su #DAZN x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.