Spalletti commenta il pareggio tra Juventus e Lazio, finito 2-2 allo Stadium. Il tecnico toscano spiega che gli errori dei suoi arrivano dalle richieste che fa ai giocatori e che sono loro a dover reagire. Sul rigore, Spalletti dice che l’arbitro può interpretarla come vuole, lasciando spazio alle decisioni del giudice di gara.

Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Juventus e Lazio, gara andata in scena stasera allo Stadium e terminata 2-2. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Lazio 2-2. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ERRORE CHE PORTA AL GOL – « Probabilmente è colpa delle richieste che gli si fanno. Gli ho sempre chiesto che qualsiasi palla recuperata va giocata e non va buttata via. Dobbiamo riuscire ad uscire anche sotto pressione. Poi naturalmente dobbiamo riuscire ad anticipare quelle che sono le situazioni di pericolo, bisognerebbe riuscire a vedere due cose insieme e invece noi ne vediamo una sola e la paghiamo a caro prezzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a DAZN: «Gli errori arrivano dalle richieste che faccio ai ragazzi, dobbiamo portarci dietro la reazione. Rigore? L’arbitro può interpretarla come vuole»

L'allenatore Spalletti ha commentato l'ultima partita durante un'intervista a DAZN, esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto.

